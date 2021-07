Nzonzi verso il Portogallo: il Benfica offre un triennale

Il club portoghese prova a chiudere per il centrocampista francese

Continuano i contatti tra Tiago Pinto e il Benfica per il trasferimento di Steven Nzonzi. Il club portoghese è fortemente interessato al centrocampista francese e nei giorni precedenti si era parlato di un biennale da due milioni a stagione più bonus alla firma. Nzonzi, campione del mondo con la Francia nel 2018 e di ritorno dal prestito dal Rennes, tuttavia non sembrava molto convinto della formula perché non disposto a ridursi l'ingaggio. Stando a quanto riporta la versione odierna del quotidiano portoghese O Jogo, i portoghesi avrebbero fatto un ulteriore passo nei confronti del transalpino di proprietà della Roma, aumentando di un anno il contratto e proponendogli un triennale alle stesse cifre.