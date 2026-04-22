Sabato la squadra di Gasperini affronterà il Bologna al Dall'Ara, ma intanto a Trigoria si parla già di mercato. I giallorossi dovranno rinforzare la rosa e per l'attacco il nome è Kerim Alajbegovic. La Roma sta spingendo con decisione, avendo avviato i contatti con il padre del calciatore, con Pjanic che starebbe facendo da intermediario. Le fasce hanno bisogno di un restyling e tra i nomi spunta quello di Konoplya, terzino destro classe '99 dello Shakhtar. Un primo sondaggio esplorativo sarebbe già stato effettuato e il suo contratto è in scadenza a settembre 2026. In Francia, Saud Abdulhamind continua a stupire e dopo il gol contro il Tolosa nel weekend, sono arrivati due assist decisivi per approdare in finale di Coppa con il Lens.
forzaroma news as roma Mercato, si accelera per Alajbegovic. Spunta la pista Konoplya. Trigoria, torna Rensch
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Mercato, si accelera per Alajbegovic. Spunta la pista Konoplya. Trigoria, torna Rensch
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