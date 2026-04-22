Mercato, si accelera per Alajbegovic. Spunta la pista Konoplya. Trigoria, torna Rensch

Sabato la squadra di Gasperini affronterà il Bologna al Dall'Ara, ma intanto a Trigoria si parla già di mercato. I giallorossi dovranno rinforzare la rosa e per l'attacco il nome è Kerim Alajbegovic. La Roma sta spingendo con decisione, avendo avviato i contatti con il padre del calciatore, con Pjanic che starebbe facendo da intermediario. Le fasce hanno bisogno di un restyling e tra i nomi spunta quello di Konoplya, terzino destro classe '99 dello Shakhtar. Un primo sondaggio esplorativo sarebbe già stato effettuato e il suo contratto è in scadenza a settembre 2026. In Francia, Saud Abdulhamind continua a stupire e dopo il gol contro il Tolosa nel weekend, sono arrivati due assist decisivi per approdare in finale di Coppa con il Lens.