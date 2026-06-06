Con il naufragio dell'accordo con Massimo Tarantino dopo l'addio di Claudio Ranieri alla Roma, il club giallorosso è ancora in cerca del nuovo responsabile del settore giovanile. Oltre a Frara, il nome forte è quello di Valentino Angeloni ora a capo del vivaio della Fiorentina. È stato lui stesso ad allontanare il suo possibile arrivo a Trigoria in un'intervista a 'Gazzetta Regionale' a margine del Festival della Serie A a Parma: "Sto a Firenze, rimango a Firenze ed è il mio desiderio. Le voci sulla Roma fanno piacere, è ovvio, sono nato a Roma e ho giocato da bambino alla Roma, con Anzalone, è un club importante ma lo è anche la Fiorentina e sono concentrato su quello che ho fatto, devo fare e farò qui. Sto lavorando con Paratici e tutta l’area che lui dirige per il futuro della Fiorentina. Sono molto concentrato su quello che sto facendo, mi piace tantissimo, in un ambiente fantastico. Non lo so, sono concentrato su questo".