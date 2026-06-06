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D'Amico-Roma verso lo sprint finale. L'Atalanta non molla

Continua la telenovela legata a Tony D’Amico, che però dovrebbe presto arrivare a conclusione: il dirigente si trova attualmente a Bergamo per trattare la risoluzione del contratto con l’Atalanta. Una volta definito l’accordo con il club nerazzurro, potrà firmare con la Roma e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da direttore sportivo giallorosso. L’accordo tra il ds e l’Atalanta per la risoluzione del contratto ancora non è stato trovato: D’Amico dovrebbe rinunciare ad alcune mensilità, ma non aveva fatto i conti con Luca Percassi che non ha tutta questa voglia di semplificare la vita alla Roma. Che dovrà attendere il primo luglio per avere il suo ds con pieni poteri, anche di firma.

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