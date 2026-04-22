Alajbegovic sceglie la Serie A: la Roma in trattativa, Pjanic regista dell’operazione

Alajbegovic è uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Il talento bosniaco è tra i profili più seguiti dalla Roma per il futuro. L’esterno, di proprietà del Bayer Leverkusen, ha impressionato in questa stagione con il Salisburgo ed è ora pronto al grande salto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore avrebbe scelto la Serie A per proseguire la propria carriera. La Roma sta spingendo con decisione, avendo avviato i contatti con il padre del calciatore, con Pjanic che starebbe facendo da intermediario: ieri ci sarebbe stato anche un incontro tra l’ex centrocampista giallorosso e il padre del giocatore. La concorrenza, però, è folta: anche Inter e Napoli si sono già mosse. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma sembra già profilarsi una vera e propria asta per Alajbegovic.