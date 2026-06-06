I tifosi della Roma, così come tutti gli appassionati di calcio, se lo stanno godendo in campo con le sue giocate tornate decisive. E sperano di festeggiare presto anche il suo rinnovo di contratto. Ma ogni calciatore, compreso Paulo Dybala, pensa inevitabilmente anche al 'dopo'. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, se continuare nel calcio magari come allenatore, dirigente o anche scout. Oppure procuratore, o imprenditore legato alla gestione degli atleti. In questo senso è curiosa la rivelazione di Jeremias Lazaro, centrocampista classe 2004 dell'Instituto Cordoba, squadra argentina in cui la Joya è nata e sbocciata prima di arrivare in Italia. In una intervista per 'Estacion Roja y Blanca', il calciatore ha raccontato la sua chiacchierata proprio con Dybala: "Uno che sogno di emulare è proprio Paulo ed è molto bello il fatto che ci sia un legame tra noi due. Tra l'altro quando ho segnato il gol all'Estudiantes RC ho pensato a lui, quando segnò quella rete su punizione contro il Chacarita. Quel giorno ero in tribuna". Era il 20 marzo 2012 e Lazaro aveva appena 8 anni, crescendo e sognando di fare come lui un giorno. "Con lui ho fatto una chiacchierata, ci siamo sentiti su Instagram, ho fatto una videochiamata con lui perché, beh, voleva essere il mio rappresentante. Ma io avevo già firmato con il mio procuratore attuale. Ovviamente siamo rimasti in ottimi rapporti, c'è il desiderio di incontrarci prima o poi, cosa che sicuramente accadrà. Ma sono davvero felice perché è una persona fantastica. Mi ha dato molti consigli e, onestamente, parlare con lui mi ha tranquillizzato", ha raccontato Lazaro.

A cui poi è stato chiesto se secondo lui tornerà prima o poi all'Instituto: "Non c'è molto che io possa fare al riguardo, no? Perché i tifosi dell'Instituto sperano che torni qui e che possa giocare in prima divisione, cosa che non ha potuto fare all'epoca, e onestamente, per noi, sarebbe qualcosa di veramente meraviglioso per la gente di Córdoba, per i tifosi del club. Sarebbe straordinario". Il classe 2004 spiega poi come è nata la telefonata col giocatore della Roma: "Nahuel Ruiz (amico di vecchia data di Paulo, ndr) ha parlato con me. L'ho incontrato personalmente e Nahuel ha organizzato una videochiamata con me. Con Paulo abbiamo parlato un po', per sapere come stavo, perché in quel periodo non giocavo molto, ed è per questo che ti dico che mi ha dato molti consigli sul mio stato mentale. Ero completamente fuori di me perché non giocavo nemmeno un minuto in prima squadra e tutto il resto, penso che mi abbia davvero tranquillizzato. Ho la chat lì, e poi un lungo messaggio in cui lo ringrazio per tutto".

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Dybala e l'agenzia di consulenza fondata a Milano: di cosa si occupa

In realtà non è una novità che Pauloabbiain questo tipo di attività. Più di due anni fa l'argentino ha fondato (oltre a una società immobiliare) a Milano ancheuna società che ha per oggettoloe lasia a finichein Italia come all’estero, deilegati all’immagine, al nome, alla voce e dei diritti di proprietà intellettuale dimediante l’utilizzo e l’impiego di qualunque mezzo e strumento (ivi inclusaed attraverso qualsiasi modalità, nonché l’attività di assistenza nella stipula dei relativi contratti; la prestazione di servizi, management, consulenza, e tutte leInoltre è previsto, ad esempio nft e token, attinenti allo sfruttamento dei diritti attraverso l’uso di tecnologia blockchain”. In sostanza Pauloè già entrato a far parte del mondo dellasoprattutto comeMa la parte sportiva, quasi da scout - un po' come era accaduto a Francescocon la sua CT10 Management - resta un, presente o futura, a cui partecipare in prima persona.