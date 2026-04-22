Saud, nuovo idolo in Francia: tra gol e assist sogna il double col Lens

Alzi la mano chi, ad agosto, avrebbe immaginato un Saud Abdulhamid 'Re'di Francia. Quasi nessuno. Eppure l’esterno arabo è riuscito a conquistare il Lens e un’intera nazione. Con il suo sorriso e, soprattutto, con i numeri e la qualità delle sue prestazioni, si è preso la fascia destra del club francese e non l’ha più lasciata: sono 27 le presenze, con 3 gol e 7 assist messi a referto. Un bottino decisamente da top per un calciatore arrivato senza grandi aspettative. La sua esperienza alla Roma, infatti, non è stata particolarmente brillante, ma in Francia ha trovato nuova linfa. E ora sogna ad occhi aperti addirittura un double storico con il suo Lens. Un ruolo da protagonista assoluto: domenica ha segnato uno dei tre gol decisivi nella rimonta in campionato contro il Tolosa, portandosi a -1 dal PSG primo in classifica. Ieri, invece, ha fornito due assist nella larga vittoria per 4-1 in semifinale di Coppa, ancora contro il Tolosa, guadagnandosi così l’accesso alla finale. Dall’Arabia alla Francia, passando per Roma: Saud sta riscrivendo la sua storia europea. E, forse, considerando l’andamento degli esterni giallorossi in questa stagione - a eccezione di Wesley - avrebbe potuto fare comodo. Ma, visto il rendimento, il Lens non ci penserà due volte a esercitare il riscatto per acquistarlo a titolo definitivo.