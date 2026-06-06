Sembra ancora lontana la fine del tunnel per Evan Ferguson. L'attaccante arrivato in prestito alla Roma nella sessione estiva è out da marzo per un infortunio alla caviglia, che lo terrà verosimilmente fuori ancora diversi mesi, probabilmente non prima di questo autunno. A spiegare in maniera impietosa la situazione è stato il ct dell'Irlanda Heimir Hallgrimsson in conferenza stampa: "Se tornerà a giocare per la preparazione estiva col Brighton? No, non credo. Ho parlato con lui l'ultima volta due o tre settimane fa e il danno era più esteso e importante di quanto il medico avesse inizialmente pensato, quindi probabilmente sarà completamente recuperato solo a settembre o ottobre", si legge sul sito della 'BBC'.

Ferguson, l'ennesimo infortunio alla caviglia costa caro: out altri 3-4 mesi

Per Ferguson si tratta dell'ennesimo infortunio alla caviglia sinistra, operata lo scorso marzo e che lo ha messo fuori dai giochi per il resto della stagione. "Non si può mai sapere, speriamo che guarisca presto, ma credo che per lui e per tutti sia saggioe lasciarsi questo infortunio alle spalle, invece di affrettare i tempi", ha spiegatodadovesta preparando un'amichevole. Dopo il gravedi due anni fa, è iniziato il calvario del centravanti con problemi continui soprattutto alla caviglia. Con lanon è riuscito a imporsi, dando solo alcuninel corso della stagione, costellata comunque die un rapporto non idilliaco conOra il cammino per il rientro in campo potrebbe prevedere altri 3-4 mesi di lavoro.