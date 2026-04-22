Mercato Roma, rivoluzione sulle fasce: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar

Le fasce hanno bisogno di una profonda rivoluzione. Tsimikas ha deluso le aspettative, Celik è in bilico vista la situazione legata al rinnovo, e oltre a Wesley nessuno ha garantito quella qualità che Gasp si aspettava. Per questo la Roma sta iniziando a valutare nuovi profili in vista della prossima stagione. Come riportato dal portale ucraino Inside UPL, i giallorossi avrebbero avviato i primi sondaggi per Konoplya, terzino destro dello Shakhtar. Classe 1999, il giocatore è uno dei profili monitorati da Massara in questa fase di avvicinamento al mercato estivo. Un primo sondaggio esplorativo sarebbe già stato effettuato. Il suo contratto è in scadenza a settembre 2026 e questa situazione potrebbe incidere sulla valutazione del cartellino, aprendo sia a una possibile plusvalenza per lo Shakhtar sia, in prospettiva, all’ipotesi di un parametro zero. Konoplya era già finito nel mirino di diversi club nella scorsa sessione invernale, tra cui Sassuolo e Ajax. Terzino duttile, può giocare su entrambe le fasce e ha già maturato diverse presenze con la Nazionale ucraina, condividendo lo spogliatoio con Dovbyk.