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Endrick ha deciso: lascerà il Real Madrid. Gasp non lo molla e in estate l'obiettivo sarà Kvernadze

È appena cominciata la sosta delle nazionali, ma Trigoria si lavora per il futuro della Roma. Gasperini continua a chiedere rinforzi e non molla Endrick: è lui la prima scelta per l'attacco. E proprio oggi il brasiliano ha parlato del suo futuro: “Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera”. Endrick non ha più dubbi: ha deciso di lasciare il Real Madrid a gennaio. E se da una parte c'è la Roma, dall'altra c'è lo Sporting Lisbona che spingerà sul fattore Fonseca: è stato proprio l'ex tecnico giallorosso ad allenarlo lo scorso anno a Lione. Il club portoghese ha avviato i contatti con l'attaccante. Il piano della Roma, però, è chiaro: Endrick in prestito per puntare allo scudetto e Kvernadze in estate a titolo definitivo.

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