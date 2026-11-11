La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria con chi non è partito per la nazionale. E per Gasperini arrivano finalmente buone notizie: Svilar ha lavorato per la prima volta con entrambi gli scarpini e quindi senza il tutore al piede che aveva indossato fino agli ultimi giorni. Sensazioni positive per il portiere giallorosso che sarà comunque valutato giorno per giorno in vista del possibile rientro a Parma (21 novembre) e poi a Parigi. Anche Dybala è tornato in campo e si è allenato parzialmente in gruppo - così come Mancini rimasto a Roma. Gollini ha svolto del lavoro personalizzato. Per Svilar e Dybala c'è ottimismo ma le loro condizioni restano da valutare.