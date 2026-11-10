Manca più di un mese alla sessione invernale di calciomercato, ma per la Roma sono già ore calde per la pista Endrick. L'attaccante brasiliano apprezzato moltissimo da Gasperini ha dichiarato di non sapere cosa accadrà a gennaio e - come riporta il quotidiano spagnolo AS - proprio oggi "ha deciso di cercare un'altra squadra che gli permetta di avere più spazio". Endrick non ha più dubbi: vuole lasciare il Real Madrid a gennaio. E se da una parte c'è la Roma (che era stata a un passo da lui già in estate), dall'altra la destinazione che può allontanarlo dalla Capitale è Lisbona. Lo Sporting ha avviato nelle ultime settimane i contatti con l'entourage del brasiliano e spingerà sul fattore Fonseca: è stato proprio l'ex tecnico giallorosso ad allenare Endrick lo scorso anno all'Olympique Lione, quando scelse la Ligue 1 per avere più minuti a disposizione. I due si conoscono bene e hanno un bel rapporto come testimoniano le parole dell'attaccante durante la sua avventura in Francia. Il ds D'Amico non ha mai mollato il brasiliano, spinto anche dalla volontà di Gasperini, ma il forte interesse dei portoghesi può rendere l'operazione più complicata del previsto nonostante il via libera del Real Madrid a un possibile prestito.