Un esterno offensivo, meglio se mancino. E di certo "di gamba" per dirla alla D'Amico. Le attenzioni della Roma per il mercato di gennaio hanno un obiettivo chiaro e definito ormai da mesi. A differenza dell'estate, però, si tratta anche dell'unico preso in considerazione e sul quale si concentreranno tutte le attenzioni della dirigenza giallorossa. Con due paletti importanti: il primo relativo al cartellino. Si può fare un'operazione "alla Malen", quindi in prestito oneroso eventualmente con diritto vincolato alla Champions. Non di più. L'altro è relativo alle caratteristiche: non un giocatore acerbo, alla Vaz o Venturino. Ma un nome di livello internazionale, giovane ma già in grado di fare la differenza ad alti livelli. Per questo l'obiettivo numero uno resta Endrick del Real Madrid. Il brasiliano e Gasperini si piacevano già senza conoscerci, ma l'amore è scoppiato durante Roma-Real Madrid. Il tecnico ha apprezzato dal vivo la versatilità e le doti atletiche e tecniche del brasiliano. Endrick è rimasto affascinato dal gioco offensivo della Roma che di certo gli darebbe più gioie delle panchine di Madrid.

L'attaccante ha parlato stamattina aprendo proprio alla possibilità di una cessione. Ma di fatto il suo entourage spinge per la partenza dalla Spagna già da tempo. Il rapporto con la Roma, dopo il tentativo estivo, è rimasto invariato. E anche dopo la partita di Champions dell'Olimpico è andato in scena un incontro per ribadire la voglia reciproca di incontrarsi a gennaio. L'unico ostacolo resta Mourinho che ha dichiarato di non voler vendere Endrick. Ma il malumore del ragazzo cresce di giorno in giorno. Ancelotti gli ha fatto capire che deve giocare di più o rischia anche la Nazionale. E questo per un brasiliano sarebbe delittuoso. L'ipotesi di un prestito quindi è tornata in voga. E poi? A giugno Endrick potrebbe anche tornare al Real dove Vinicius sembra avere i mesi contati. La Roma non si farebbe trovare impreparata. C'è già, infatti, un appuntamento segnato a matita rossa con Kvernadze del Frosinone. Il georgiano piace da matti a Gasperini e in estate può liberarsi a un costo inferiore grazie alla presunta clausola da 4 milioni con alta percentuale di rivendita. Al momento il Frosinone non intende cederlo a meno di offerte folli, ma a giugno tutto cambierebbe. Il piano, quindi, sarebbe chiaro: Endrick oggi per la corsa scudetto, Kvernadze domani. L'alternativa al brasiliano potrebbe essere Gittens. Ma il fatto che l'inglese non abbia davvero mai giocato col Chelsea pone degli interrogativi legittimi. E poi? Il tecnico nelle scorse settimane aveva espresso la volontà di investire qualcosa anche a centrocampo ma col passare dei giorni la possibilità si è affievolita. La Roma non vuole rovinare le gerarchie di un reparto che tutto sommato è funzionato anche in piena emergenza. E il club conta sul recupero di Pellegrini a gennaio. Poi c'è la questione esterno basso. Anche in questo caso l'esplosione di Lulli non impone un'urgenza. Se ci saranno occasioni di prestito si coglieranno. Di certo non arriverà Oosterwoolde che non convince da un punto di vista delle condizioni fisiche, piace invece Balde del Barcellona.