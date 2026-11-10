Endrick è ormai da diversi mesi sul taccuino di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha scelto lui come papabile rinforzo per l'attacco, quel rinforzo che chiede da quando ha messo piede a Trigoria. Nella scorsa finestra di mercato il giocatore ha ricevuto il decisivo no di Mou a cambiare maglia, ma il suo impiego nel Real continua ad essere scarso. Il brasiliano vuole giocare e una delle soluzioni migliori per crescere potrebbe essere proprio cambiare maglia, magari indossando quella della Roma, già da di gennaio. Interrogato sul suo futuro, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha dichiarato: “Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. Poi continua: “Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà. Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera”,