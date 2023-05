Llorente recuperato, Celik e Spinazzola out. La Roma pensa anche a Tielemans

Non solo Aouar e Ndicka: la Roma cerca Tielemans. In prova il giovanissimo Sobles

Davanti ci sarà una Salernitana totalmente rilassata, con la salvezza raggiunta definitivamente. Il tecnico Paulo Sousa ha applaudito Mourinho:"È stato il valore aggiunto per tutti gli allenatori portoghesi. Ha vinto tutte le competizioni europee, è unico al mondo sotto questo punto di vista. E sono convinto che continuerà a vincere. Ha una voglia tremenda di arrivare all'obiettivo, è super preparato, si sa adattare e ha plasmato la Roma a sua immagine e somiglianza. E non è vero che non hanno fase offensiva". Lo stesso Mourinho accostato ripetutamente al PSG, che però secondo alcune indiscrezioni dalla Francia sogna sempre Zinedine Zidane facendo scalare lo Special One nelle gerarchie. Sul mercato, invece, i giallorossi puntano un altro parametro zero molto importante come Youri Tielemans, giovane esperto con un ingaggio alla portata. Più lontano sembra ora Davide Frattesi, con la Juve che continua a spingere ma che in ogni caso rimpinguerebbe le casse giallorosse per il 30% pattuito col Sassuolo.In prova a Trigoria invece c'è il 16enne argentino Ricky Sobles, del Defensa y Justicia che sta effettuando dei test con la Roma. Infine la Primavera, che oggi ha centrato i playoff di campionato grazie alla vittoria con l'Udinese.