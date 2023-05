Roma, rifinitura alla vigilia della Salernitana: c’è Llorente. Out Celik e Spinazzola

I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per l'ultimo allenamento prima della sfida contro la formazione di Paulo Sousa. Assenti i due esterni dopo i problemi muscolari accusati a Leverkusen

Giornata di vigilia per la Roma che quest'oggi si è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per l'allenamento di rifinitura alla viglia della Salernitana. I giallorossi domani alle 18:30 ospiteranno allo Stadio Olimpico la formazione campana dopo aver staccato il pass per la finale di Europa League giovedì scorso contro il Bayer Leverkusen. Oltre ai già recuperati Smalling e Dybala, Mourinho ritrova anche Diego Llorente che ha svolto la seconda seduta d'allenamento con il gruppo dopo quella di venerdì divisa tra campo e palestra. Il centrale spagnolo sui propri social ha voluto certificare il suo recupero pubblicando uno scatto della seduta con una didascalia inequivocabile: "Pronto". Assenti invece Celik e Spinazzola dopo i problemi muscolari accusati alla BayArena. In gruppo anche alcuni ragazzi della Primavera come Missori e Cherubini che domani potrebbero avere qualche chance.