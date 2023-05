Primavera, Udinese-Roma 1-2: decidono Pagano e Misitano. Guidi vola ai playoff

I giallorossi di Guidi tornano in campo per la 33esima giornata di campionato. Di fronte i friulani di Sturm

Dopo il 2-2 interno contro il Cagliari, la Roma Primavera torna a vincere in casa dell'Udinese. La partita si era messa subito in salita però con il gol dopo 22 minuti di Iob che aveva gelato i giallorossi. La reazione però non si è fatta attendere ed è arrivata al 35esimo minuto grazie al gol di Misitano. A completare la rimonta ci ha pensato Riccardo Pagano con un destro all'angolino. Grazie a questi tre punti, la Roma è matematicamente ai playoff.