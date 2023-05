Roma, Ricky Solbes in prova a Trigoria: a 16 anni ha già conquistato la Nazionale

Edoardo Bove, eroe della semifinale di Europa League, è uno dei tanti gioielli della cantera della Roma. Insieme a lui, alcuni "bimbi" a cui Mourinho ha deciso di dare spazio in queste stagioni, come Volpato, Missori e Tahirovic. Contro Salernitana e Fiorentina i giovani saranno chiamati in campo per dare prova del loro talento e per permettere ai titolari di rifiatare in vista della finale del 31. Per la prossima stagione questo vivaio potrebbe contare una stella in più. Secondo quando riporta Sports Center ESPN (e come apprendiamo dai canali della squadra), il giovanissimo attaccante Ricky Solbes, sedicenne argentino talento del Defensa y Justicia, starebbe effettuando dei test con la Roma a Trigoria. "L'Apache Ricky Solbes, il gioiello di Defensa y Justiciaa, sta facendo un test a Roma. Il giovane di 16 anni, che gioca nella Primavera ed era sulla panchina della prima squadra, può fare il grande salto nel calcio europeo", scrive il quotidiano sportivo. Mentre sulla pagina del club compaiono alcune foto mentre il giovane effettua delle visite mediche con lo staff giallorosso. A soli 15 anni, ha attirato l'attenzione del tecnico della Nazionale Under 17, Pablo Aimar, che ha deciso di convocarlo, nonostante la giovane età. Acquistato dal Defensa y Justicia per la Primavera, in pochissimo tempo ha dimostrato di avere talento ed è stato fatto sedere anche sulla panchina della prima squadra, con cui ha anche disputato alcune partite. Figlio del calciatore Ricardo Solbes, i suoi modelli sono Lautaro Martínez e Luis Suárez. Per il momento, l'argentino non ha firmato alcun contratto.