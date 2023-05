Finale Internazionali, Mourinho sugli spalti del Foro Italico: ovazione dal Centrale

Lo Special One in compagnia del suo vice Foti si è recato al Campo Centrale per assistere alla finale tra Medvedev e Rune: lui saluta gli applausi del pubblico

Giornata ricca di impegni per José Mourinho che dopo aver guidato l'allenamento mattutino in vista della partita di domani contro la Salernitana, si è recato al Foro Italicoper assistere alla finale degli Internazionali BNL d'Italia tra Daniil Medvedev e Holger Rune. Lo Special One è stato avvistato sugli spalti del Campo Centrale insieme al vice Salvatore Foti (presenti anche Nuno Santos e Rapetti). E durante il match, tra un game e l'altro nel primo set, i maxischermi hanno inquadrato proprio José Mourinho, che ha risposto salutando con la mano all'ovazione del centrale durata diversi secondi. Un'emozione anche per il portoghese, che si lascia andare poi a un sorriso. Non è la prima apparizione per Mourinho sugli spalti del Foro Italico visto che nei giorni scorsi aveva assistito anche al match tra Djokovic ed Etcheverry, incontrando anche il campione serbo dopo la vittoria.