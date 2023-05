Il piano di Mourinho per riportare in forma Dybala

Mourinho, come tutti gli allenatori, dice sempre che la partita più importante è la prossima. È il segreto di Pulcinella, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, però, che sull’agenda della Roma c’è una sola data segnata in rosso e sottolineata: 31 maggio 2023, finale di Europa League contro il Siviglia, a Budapest. Le partite contro la Salernitana (domani alle 18.30) e quella contro la Fiorentina (sabato 27, alle 18, in trasferta) sono da gestire anche e soprattutto in vista della finale. Il discorso riguarda Dybala, ma anche Smalling, El Shaarawy e Wijnaldum, che è però un bel passo avanti rispetto agli altri, visto che a Bologna ha giocato 53 minuti e a Leverkusen tutto il secondo tempo compreso l’infinito recupero. E' impossibile, ad esempio, che Dybala possa presentarsi a Budapest senza aver messo qualche minuto nelle gambe. Dal 24 aprile, giorno del fallo da espulsione di Palomino, l’argentino ha giocato solo 27′ contro l’Atalanta, 20′ contro l’Inter e 15 nell’andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen. Contro Salernitana e Fiorentina sarà usato, anche se parzialmente, proprio in vista della finale di Europa League. Nelle rotazioni entreranno di nuovo Missori, che a Bologna ha convinto, e Solbakken, non inserito nella lista Uefa per problemi legati al Finan-cial Fair Play. Cristante/Matic e Belotti/Abraham faranno staffetta. La partita di Budapest è il chiodo fisso di ogni giallorosso. Poi, sarà quel che sarà.