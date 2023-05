Juventus, c’è ottimismo per Frattesi. Il suo futuro dipende da alcune cessioni

Il nome di Frattesi riempie le pagine di mercato. La scorsa stagione sembrava vicinissimo alla Roma, ma l'operazione si è conclusa con un nulla di fatto. L'arrivo di Aouar sembra allontanare i giallorossi dal centrocampista del Sassuolo, a non è detta l'ultima parola. Sul calciatore è vivo l'interesse della Juventus che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, prosegue il dialogo col club emiliano. C'è ottimismo, ma per portarlo a Torino sarà necessario fare cassa con le cessioni di McKennie, Arthur e Zakaria. In caso di acquisto da parte dei bianconeri, alla Roma andrà il 30% della rivendita.