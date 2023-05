Ecco “Io sono la Roma”: l’iniziativa del club per ringraziare i tifosi giallorossi

La Roma è in finale di Europa League e molto di questo incredibile traguardo lo si deve ai tifosi. Sempre pronti a combattere insieme alla squadra, quest'anno, in molte occasioni, hanno dato quella spinta in più necessaria a tirare fuori le ultime energie. Il club ha deciso di celebrare quest'onda d'amore con un evento dedicato. Domani, in occasione del match contro la Salernitana (anche stavolta sold-out!), verranno organizzate alcune iniziative dedicate ai romanisti governate dal motivetto "Io sono la Roma", che verrà stampato su delle maglie celebrative che verranno indossate dai calciatori durante il riscaldamento e che saranno messe in vendita dal 23 maggio. Tra le altre cose, ci sarà un contest che permetterà ai vincitori di incontrare calciatori al termine della gara, aggiudicarsi la t-shirt e un pallone da far autografare. Per partecipare è necessario essere in possesso del biglietto per Roma-Salernitana e iscriversi sul sito ufficiale del club. Saranno, inoltre, premiati i due tifosi che sono stati più veloci ad abbonarsi alla prossima stagione. A loro verrà consegnato un riconoscimento direttamente dalle mani di una delle Legend giallorosse. Durante l'evento verranno celebrate anche le ragazze della Roma Femminile che nell'intervallo festeggeranno lo Scudetto con un giro di campo. Sul sito del club è possibile consultare il programma completo della giornata.