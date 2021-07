La Roma si allena, Zaniolo diventa papà. Rinnovo in vista per Pellegrini

La squadra torna ad allenarsi in vista dell'amichevole di domenica. Rui Patricio si presenta: "Qui per dimostrare il mio valore". Primo incontro tra l'entourage di Pellegrini e Pinto, si complica la cessione di Olsen al Lille

Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho , oggi la Roma è tornata a Trigoria per una doppia seduta. Nella prima, aperta alla stampa e iniziata alle 10 , la squadra ha iniziato in palestra spostandosi successivamente sul campo. Out Zaniolo (a cui è nato il figlio Tommaso) e Veretout , quest’ultimo fuori per un fastidio al quadricipite. Calafiori, Darboe, Kumbulla, Reynolds, Ibanez e Bove hanno lavorato a parte sul campo Testaccio, mentre gli altri, sotto l’occhio vigile di Mou, hanno svolto una partitella 3 contro 3 con i portieri a campo ridotto. Terminata la seduta, alle 13:30 è iniziata la conferenza per la presentazione di Rui Patricio : “Sono orgoglio dell’interesse della Roma – ha detto il portoghese – Sono motivato e voglio dimostrare quanto valgo”. Nel frattempo è stata lanciata la nuova divisa firmata New Balance anche negli store online , con i volti di Zaniolo, Karsdorp, Mkhitaryan, Zalewski, Mancini, El Shaarawy, Pellegrini, Smalling, Mayoral, Reynolds, Calafiori e Ibanez a pubblicizzarla.

Oggi Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, ha incontrato a Trigoria il gm Tiago Pinto per discutere il rinnovo del centrocampista. Il contratto di Pellegrini scade nel 2022 e da parte del giocatore c’è la volontà di continuare con la Roma. Un primo incontro positivo, con le parti che si rivedranno nelle prossime settimane limitare gli ultimi dettagli. Prolungamento in vista anche per Ebrima Darboe che estenderà il proprio accordo con la Roma per altri quattro anni con un ingaggio di 500 mila euro per il primo anno destinati a salire. Sembrava ormai fatto invece il passaggio di Robin Olsen al Lille, ma nelle ultime ore sono sorti degli intoppi che hanno complicato la trattativa tra le due squadre. Sempre per il capitolo cessioni, Edoardo Bove e Ludovico D’Orazio (entrambi prodotti della Primavera con quest’ultimo rientrante dal prestito alla Feralpisalò) sono finiti nel mirino della Triestina. Soprattutto per il primo dipenderà l’ultima parola di Mourinho che potrebbe decidere di mantenerlo in rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore infine è stato fatto il nome di Eldor Shomurodov per l’attacco: l’uzbeko infatti è uno degli obiettivi nella lista di Pinto, con il Genoa che ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro.