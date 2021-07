Darboe, è il giorno del rinnovo: incontro tra Pinto e gli agenti a Trigoria

Il centrocampista gambiano guadagnerà 500mila euro il primo anno con ingaggio a salire

Dovrebbe essere oggi il giorno del rinnovo di Ebrima Darboe: stamattina infatti - come appreso da Forzaroma.info - a Trigoria è andato in scena un incontro tra l'entourage del giocatore (Miriam Peruzzi, che con la sua famiglia l'ha adottato, e l'agente Giorgio Ghirardi) e Tiago Pinto. Il prolungamento a meno di sorprese sarà sulla base di un contratto di quattro anni con ingaggio a salire: 500mila euro il primo anno con adeguamento ogni stagione. Contro la Triestina in amichevole non ha giocato per un affaticamento muscolare che ha spinto Mourinho e lo staff a non rischiarlo, ma già nelle prime settimane di ritiro ha convinto lo Special One. Con Fonseca si era messo in mostra nelle ultime uscite tra campionato ed Europa League, ora ha convinto anche Mourinho. E la società lo ha blindato per resistere anche alle offerte della Premier League, che si era interessata a lui. Darboe è grato alla Roma per avergli dato fiducia e ora vuole ripagarla.