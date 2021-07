Trigoria, out Zaniolo e Veretout: Jordan si ferma per un problema muscolare

Oggi al Fulvio Bernardini doppia seduta, la prima aperta alla stampa. Alle 13.30 la conferenza di Rui Patricio

La Roma riparte. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, oggi i giallorossi tornano a Trigoria per una doppia seduta. Si parte con la prima al mattino alle 10, aperta anche alla stampa. Out Zaniolo che ha un permesso dal club per motivi familiari (è nato il figlio Tommaso) e Jordan Veretout che ha avvertito un altro problema al quadricipite destro. Domenica a Frosinone contro il Debrecen l'ultima amichevole della prima parte di ritiro, poi la squadra si sposterà in Portogallo dove continuerà la preparazione precampionato. Oggi alle 13.30 prevista la conferenza stampa di presentazione di Rui Patricio.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.25 - Termina la seduta.

Ore 11.10 - Via alla partitella a campo ridotto: si gioca 3 contro 3 più i portieri. Mourinho chiede movimento e il ritmo è molto alto: partitelle brevi, con le squadre che si alternano. Lo staff di Mourinho tiene il conto dei risultati tra le polemiche e le battute dei giocatori divertiti.

Ore 11.05 - Terminato l'esercizio, la squadra si disseta ancora.

Ore 10.55 - I calciatori che non sono in gruppo svolgono lavori personalizzati. La squadra ora è divisa in due gruppi: ognuno dei due gruppi fa un esercizio di sponde, marcature e passaggi veloci. Sollecitati sempre da Mourinho.

Ore 10.45 - A cinque minuti dal primo esercizio tutta la squadra è andata a bagnarsi con l'acqua ghiacciata. Gli oltre trenta gradi si fanno sentire. Poi via al torello.

Ore 10.35 - Squadra in campo, out Zaniolo e Veretout. Nicolò è fuori per un permesso per problemi familiari (è nato il figlio Nicolò) e Jordan ha accusato un fastidio al quadricipite destro. Calafiori, Darboe, Kumbulla, Reynolds, Ibanez e Bove lavorano a parte sul campo Testaccio.

Ore 10.00 - L'allenamento è iniziato in palestra, poi la squadra si è spostata in campo. Alle 10.30 i primi a entrare sono stati Mourinho accompagnato da Tiago Pinto, con lo Special One che ha sistemato personalmente i fratini da dare poi alla squadra. Già in campo invece i portieri, ai quali poi Mou si è avvicinato.