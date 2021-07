Triestina-Roma, idee di mercato: piacciono Bove e D’Orazio

I due ragazzi sono in situazioni diverse: il secondo dovrà trovare una sistemazione dopo il prestito al Feralpisalò, il primo potrebbe anche restare

L'amichevole potrebbe esser stata un'occasione per creare sinergie di mercato. La Triestina infatti ha puntato Bove, tra i migliori in campo nella Roma di Mourinho, e Ludovico D'Orazio, che l'ultima stagione ha giocato alla Feralpisalò. Su Bove - riporta Sky Sport - c'è anche l'interesse del Catania, ma lui è uno dei giovani che più di tutti ha stupito Mourinho che infatti lo ha fatto giocare quasi sempre. Per questo il centrocampista classe 2002 insieme al suo entourage stanno prendendo del tempo per decidere il futuro: l'occasione di restare eventualmente in pianta stabile con Mourinho sarebbe troppo ghiotta per rinunciarvi. Se invece la Roma dovesse decidere di fargli fare esperienza, allora prenderebbe in considerazioni alternative. E una potrebbe essere proprio la Triestina.