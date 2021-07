Rui Patricio: “Sono motivato e dimostrerò quanto valgo” – LIVE

Il portoghese è il nuovo portiere della Roma e ha già iniziato ad allenarsi a Trigoria

La Roma presenta il suo nuovo portiere. Alle 13.30 la conferenza stampa di Rui Patricio , il numero uno portoghese che difenderà la porta giallorossa in questa stagione. Dopo l'ufficialità della scorsa settimana, ha già iniziato ad allenarsi a Trigoria ed è stato anche raggiunto dalla moglie nella capitale. Oggi le sue prime parole alla stampa.

«Non sarà né una motivazione extra né una pressione. Tutti i calciatori che arrivano in una nuova piazza lo fanno per fare del proprio meglio e mantenere le aspettative che ci sono. Sono qui come sono arrivato la Wolverhampton, desideroso di fare meglio e crescere ogni giorno. È solo qualche giorno che mi alleno con la squadra, sto capendo bene le metodologie di lavoro, sono motivato e ho voglia di dimostrare quanto valgo».