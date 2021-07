Roma, brusca frenata per il passaggio di Olsen al Lille

Lo svedese, dopo il prestito all'Everton, era pronto a lasciare di nuovo la Capitale, con i giallorossi che avrebbero dovuto pagare parte dell'ingaggio

Frenata per il passaggio di Robin Olsen al Lille. Sembrava ormai fatta per il trasferimento del portiere in Ligue 1 ma, almeno per ora, così non sarà. Come riporta Sky Sport, ci sarebbero stati degli intoppi che hanno complicato la trattativa tra le due squadre. Lo svedese, dopo il prestito all'Everton, era pronto a lasciare di nuovo la Roma, con i giallorossi che avrebbero dovuto pagare parte dell'ingaggio.