Roma, la nuova maglia New Balance è online: quanto costa e come comprarla

La divisa era già disponibile nei negozi fisici, ora il club l'ha lanciata anche nello store sul sito

Il prezzo della maglia New Balance Home della Roma va dai 90 euro della versione "gara" ai 105 della versione "élite", entrambe con una mascherina targata AS Roma in omaggio. La maglia da portiere costa invece 85 euro, quella da bambino 70 euro. I soli pantaloncini costano 35 euro, il kit completo baby (3-18 mesi) 55 euro, quello 18 mesi-7 anni invece 60. Tutte le divise ovviamente possono essere personalizzate con un sovrapprezzo di 20 euro. La maglia è acquistabile in tutti i negozi fisici ufficiali AS Roma e sulla pagina del marchandising del club sul sito.