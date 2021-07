Pellegrini, l’agente incontra Pinto a Trigoria: si lavora per il rinnovo

Il contratto del centrocampista giallorosso scade il prossimo anno, Pinto ha incontrato l'agente del giocatore a Roma, la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini è più vicino. Oggi Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria - riporta Sky Sport - per discutere del prolungamento del centrocampista giallorosso. Il contratto di Pellegrini scade nel 2022. Da parte del giocatore c'è la volontà di continuare con la Roma e il primo incontro è stato in ogni caso positivo e nelle prossime settimane si limeranno gli ultimi dettagli dell'accordo per il rinnovo. Nel frattempo, Pocetta ha parlato con Pinto anche di altri due suoi assistiti: Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo, due giovani classe 2002 che si stanno facendo notare da Mourinho in questo precampionato (il primo ha anche segnato nell'amichevole con la Triestina).