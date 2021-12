La Roma ritrova El Shaarawy. Si complica Tolisso, idea Sarr per la fascia destra

Il faraone ha lavorato in parte con il gruppo. Diawara convocato dalla Guinea per la Coppa d’Africa. Sul mercato si complica l’affare per il centrocampista francese su cui è piombato il Real Madrid, dal Bayern potrebbe arrivare il vice-Karsdorp

Redazione

Giornata di lavoro a Trigoria per la Roma in vista della Sampdoria, match in programma mercoledì alle 18:30 con la direzione di Giacomelli. Come di consueto, la squadra è stata divisa in gruppi tra chi era in campo contro l'Atalanta e chi è rimasto a riposo. La buona notizia è il ritorno di El Shaarawy che ha svolto una parte dell'allenamento con i compagni sperando di tornare in campo già mercoledì. Mourinho non dovrebbe cambiare molto della super squadra ammirata a Bergamo e non prenderà parte nemmeno alla conferenza stampa. Tra i blucerchiati, invece, non sono al meglio Valerio Verre, ex del match, Dragusin e Audero che si sono sottoposti a una visita fisioterapica. Per gli altri una seduta di allenamento basata sul lavoro tecnico tattico. Non si placano le polemiche riguardanti il 2-2 annullato all'Atalanta nella sfida di sabato, nel pomeriggio è intervenuto sull'argomento anche il presidente dell'Aia Trentalangedissipando ogni tipo di dubbio: "l fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell'avversario di giocare il pallone attualmente è fuorigioco". Ufficiale la convocazione di Diawarada parte della Guinea per la Coppa d'Africa.

Mercato Roma, Real Madrid su Tolisso: piace Sarr del Bayern

Manca pochissimo all'inizio della sessione invernale di mercato. Pinto, pur non avendo promesso fuori d'artificio, avrà il suo bel da fare per consegnare a Mourinho almeno un centrocampista e un terzino. Intanto sembra essere sfumata l'occasione Tolisso. Dalla Spagna, infatti, danno per riuscita la trattativa tra il francese e il Real Madrid. Per quanto riguarda la fascia destra, piace Bouna Sarrdel Bayern Monaco che lo ha acquistato per 8 milioni dal Marsiglia. Il senegalese non sta trovando molto spazio e il costo non elevato del cartellino sta facendo gola al g.m. giallorosso che potrebbe regalare allo Special One un vice-Karsdorp di qualità. Il trasferimento di Rui Patricio negli Emirati sembra fantamercato. L'estremo difensore, secondo in Serie A per interventi, è stato fortemente voluto daMourinho e non ha nessuna intenzione di lasciare Trigoria.

Simone Candela