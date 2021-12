Calciomercato Roma, Tolisso è vicino al Real Madrid: per l’entourage è fatta

Dalla Spagna rimbalzano voci sul futuro di Tolisso. Nella corsa al francese si è inserito il Real Madrid

La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Mourinho. Diversi profili sono stati valutati nelle ultime settimane tra cui quello di Corentin Tolisso, centrocampista classe '94 del BayernMonaco. Sulle tracce del nazionale francese però si è inserito negli ultimi giorni anche il Real Madrid. Nagelsmann lo considera fuori dal progetto bavarese e l'entourage del giocatore sembra aver già trovato un accordo con il club spagnolo e fa trapelare come il trasferimento sarebbe alle fasi conclusive. Altra pista sfumata per il mercato della Roma dunque, dopo la porta chiusa del Manchester United per Dalot, anche Tolisso sembra lontano dal vestire giallorosso.