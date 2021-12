Roma-Sampdoria, Mourinho non parlerà in conferenza stampa prima della partita

Non ci sarà nessuna conferenza stampa prima di Roma-Sampdoria. Mourinho preferisce concentrarsi sul lavoro di campo

Non ci sarà nessuna conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria. Josè Mourinho preferisce concentrarsi totalmente sul campo, visto anche il poco tempo a disposizione per preparare la delicata partita contro la formazione ligure. La scelta di non presentarsi di fronte ai giornalisti prima delle partite, sarà mantenuta per ogni turno infrasettimanale di campionato. Discorso a parte invece per quanto riguarda le conferenze stampa pre Conference League che saranno invece regolarmente svolte.