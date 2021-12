Sampdoria, lavoro in vista della Roma: fisioterapia per Audero, Verre e Dragusin

La Sampdoria a lavoro per preparare al meglio il match contro la Roma. Lavoro rigenerativo per chi ha giocato. Fisioterapia per Audero, Verre e Dragusin

Redazione

La Sampdoria si allena per programmare la partita dell'Olimpico in programma mercoledì alle 18.30. Solita seduta post partita per chi ha giocato contro il Venezia, compreso Manolo Gabbiadini, uscito dopo un'ora di gioco. Per tutti gli altri lavoro tecnico tattico. Fisioterapia invece per Valerio Verre, ex del match, Dragusin e Audero. Il portiere della Samp ha accusato problemi muscolari intorno al 65esimo minuto dell'ultimo match, giocando la parte finale dell'incontro con una fasciatura al quadricipite.