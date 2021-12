Coppa d’Africa, Diawara convocato dalla Guinea

Amadou Diawara è stato inserito nella lista della Guinea per la prossima Coppa d'Africa

La Federazione calcistica della Guinea ha diramato, tramite i propri profili ufficiali, la lista dei 27 convocati per la prossima Coppa d'Africa. Tra i nomi spicca quello del romanista Diawara che dovrà dunque rispondere alla chiamata della sua Nazionale. Il torneo è in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun e il centrocampista giallorosso salterà dunque le partite contro Juventus, Cagliari, Empoli e Genoa.