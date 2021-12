Calciomercato Roma, Sarr è il nome nuovo per la fascia destra

Nome nuovo sulla lista di Pinto come alternativa a Rick Karsdorp. Piace Sarr del Bayern Monaco

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la Roma, dopo aver visto sfumare quasi definitivamente la pista Dalot, sta valutando nuovi profili per il vice Karsdorp. Come riportato da TeleRadio Stereo, il nome nuovo sulla lista di Tiago Pinto è Bouna Sarr, terzino destro di proprietà del BayernMonaco che lo ha acquistato in estate dal Marsiglia per 8 milioni di euro. Il senegalese è sceso in campo in 10 partite realizzando anche un gol in Coppa di Germania, accumulando però appena 226 minuti giocati.