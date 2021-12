Trigoria, Mou può abbozzare un sorriso: El Shaarawy in parte con il gruppo

La Roma si prepara in vista della Samp. El Shaarawy torna ad allenarsi in parte con il gruppo

La Roma torna a lavoro per preparare la delicata sfida dell'Olimpico contro la Sampdoria. L'allenamento è stato diviso in gruppi tra chi ha giocato a Bergamo e chi non ha giocato. Si sono allenati sempre a parte Spinazzola e Pellegrini, che rivedremo solo nel 2022. Mourinho però può tornare ad abbozzare un sorriso: Stephan El Sharawy dopo il lavoro individuale ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo. Le speranze di vederlo in campo contro la formazioni di D'Aversa sono ancora poche, ma Mourinho spera fino all'ultimo di poter recuperare almeno per la panchina il faraone che prima dell'infortunio si stava ritagliando un posto sempre più centrale nella Roma.