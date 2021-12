Roma-Sampdoria, arbitra Giacomelli. Al Var c’è Massa

Il fischietto di Trieste dirigerà la gara all'Olimpico di mercoledì pomeriggio

Sarà Piero Giacomelli, della sezione AIA di Trieste ad arbitrare il match di mercoledi ore 18:30 all'Olimpico tra Roma e Samp. Per lui sarà la prima direzione di gara in questa stagione, anche se il tecnico ha avuto modo di vedere la squadra dello Special One in sala VAR il 27 ottobre contro il Cagliari, match finito 1-2 per la squadra di Mourinho. Il tecnico ha anche diretto Roma-Sampdoria dell'11 settembre 2016, gara sospesa per oltre un'ora e poi ripresa a causa di un nubifragio che si abbatté sulla Capitale. Il bilancio complessivo con l'arbitro sorride alla Roma, che ha perso solo una volta (0-2 con il Milan due anni fa) in 16 precedenti: seguono 10 vittorie e 5 pareggi. Ad assistere il fischietto di Trieste ci saranno i guardalinee Di Gioia e Raspollini e il quarto uomo Maggioni, mentre Massa e Lo Cicero sono gli ufficiali designati per il VAR.