La Roma riparte male: ko 3-0 col Cadice. Lutto nel calcio: addio a Sinisa Mihajlovic

I giallorossi giocano e perdono malamente la prima amichevole portoghese: Vina espulso, alta tensione nel finale. Dolore senza fine per Sinisa: il cordoglio della Roma e le parole di Francesco Totti

Redazione

Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. Dopo una lunga lotta con la leucemia, l'allenatore serbo si è spento a soli 53 anni. A dare la notizia è stata la famiglia tramite un comunicato: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".

Mihajlovic, l’addio della Roma — Una tragedia per tutto il mondo del calcio e non solo, per un uomo che è stato esempio di tenacia e forza per tutti, ma si è dovuto arrendere a un male che era tornato ad affrontare pochi mesi fa. "Ciao amico mio, mi mancherai". Con questa frase, tanto semplice quanto commovente, anche Francesco Totti ha voluto dare il suo addio a Sinisa. Sui social in molti hanno voluto ricordare le gesta calcistiche ed extra campo del serbo, tra questi anche la Roma, che lo ha visto protagonista in giallorosso dal '92 al '94: "La Roma piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si unisce al dolore dei familiari". Chi è stato suo compagno di battaglie e "suo" capitano, è stato Giuseppe Giannini: "Ciao amico mio. Ti voglio bene". Oltre al club giallorosso, anche Carlo Mazzone ha voluto esternare il proprio dolore pubblicando sui propri canali social una foto da avversari ricordando anche un coro che lo ha accompagnato per tutta la carriera: "E se tira Sinisa è gol. Riposa in pace, uomo vero". All'ex allenatore ha fatto seguito il pensiero di Bruno Conti che ha voluto mandare anche un messaggio alla famiglia: "Sentite condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Ciao grande uomo, grande papà, grande marito".

Mercato Roma: Shomurodov e Kumbulla verso il Torino — Si scalda l'asse Roma-Torino. L'ipotesi di scambio tra Lukic e Kumbulla potrebbe non essere l'unica operazione tra le due società. I granata hanno nuovamente messo gli occhi su Eldor Shomurodov. Dopo i contatti avvenuti in estate, la formazione di Juric sembra essere quella più interessata all'attaccane uzbeko. La volontà del Torino sarebbe di prenderlo in prestito ma il club giallorosso non ha ancora dato il via libera per concludere l'operazione.

Martina Stella