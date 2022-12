Mercato Roma, il Torino in pressing su Shomurodov: manca l’intesa sulla formula

Si scalda l'asse Roma-Torino. L'ipotesi di scambio tra Lukic e Kumbulla potrebbe non essere l'unica operazione tra le due società. Come riportato da Sky, i granata hanno nuovamente messo gli occhi su Eldor Shomurodov. Dopo i contatti avvenuti in estate, la formazione di Juric sembra essere quella più interessata all'attaccane uzbeko. La volontà del Torino sarebbe di prenderlo in prestito ma il club giallorosso non ha ancora dato il via libera per concludere l'operazione.