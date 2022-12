Roma-Cadice, minuto di silenzio per Mihajlovic. Giallorossi con il lutto al braccio

Una giornata inevitabilmente segnata dalla tragica notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Un lutto che ha colpito tutto il mondo del calcio, compresa la Roma che in giallorosso ha visto giocare per due anni il serbo. La squadra di Mourinho questa sera scende in campo con il lutto al braccio proprio in ricordo del tecnico 53enne. E prima del fischio d'inizio del match amichevole contro gli spagnoli del Cadice, tutto lo stadio di Albufeira ha osservato un minuto di silenzio, a cui sono seguiti gli applausi di tifosi e calciatori.