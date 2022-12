Roma-Cadice, Vina espulso al 38′: intervento in ritardo, ma rosso eccessivo

La Roma è in svantaggio all'intervallo nell'amichevole contro il Cadice in Portogallo, per effetto del gol a metà primo tempo di Alcaraz. Una gara ancora più in salita per i giallorossi, visto che al 38' restano in inferiorità numerica. Con gli spagnoli in ripartenza, Vina interviene duramente e in ritardo su Alejo - con cui c'era stata qualche scintilla poco prima - e l'arbitro Vitor Ferreira estra in maniera istantanea il cartellino rosso. L'uruguaiano resta a terra per qualche secondo, poi lascia il campo senza protestare. Dal replay si nota come effettivamente il difensore della Roma vada nettamente fuori tempo, da dietro, ma l'espulsione resta ingiustificata visto la totale assenza di violenza e pericolosità del fallo. La squadra di Mourinho sarà in 10 per almeno 55 minuti.