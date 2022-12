Roma-Cadice ore 20 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

Ieri la Roma ha raggiunto il Portogallo, dove rimarrà fino al 22 dicembre, e già oggi è pronta a tornare in campo allo stadio Muncipal di Albufeira. Alle 20, i giallorossi affronteranno il Cadice penultimo in Liga, ma che, come ha sottolineato Mourinho nei giorni scorsi, non si è mai fermato in questo periodo nonostante la pausa per il Mondiale. Lo Special One avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi, ad eccezione di Wijnaldum, Tahirovic e Darboe che questa mattina hanno svolto lavoro personalizzato. Tra i pali spazio a Svilar, vista l'assenza di Rui Patricio che raggiungerà i compagni solo nei prossimi giorni, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il trio titolare composto da Smalling, Mancini e Ibanez. Sugli esterni ci saranno El Shaarawy e Celik mentre in attacco oltre ad Abraham e Zaniolo potrebbe partire dal primo minuto anche Shomurodov.