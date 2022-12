Mihajlovic, l’addio della Roma. Mazzone: “Uomo vero”. Bruno Conti: “Ci mancherai”

La notizia della prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Sui social in molti hanno voluto ricordare le gesta calcistiche ed extra campo del serbo, tra questi anche la Roma, che lo ha visto protagonista in giallorosso dal '92 al '94: "La Roma piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si unisce al dolore dei familiari". Chi è stato suo compagno di battaglie e "suo" capitano, è stato Giuseppe Giannini: "Ciao amico mio. Ti voglio bene". Oltre al club giallorosso, anche Carlo Mazzone ha voluto esternare il proprio dolore pubblicando sui propri canali social una foto da avversari ricordando anche un coro che lo ha accompagnato per tutta la carriera: "E se tira Sinisa è gol. Riposa in pace, uomo vero". All'ex allenatore ha fatto seguito il pensiero di Bruno Conti che ha voluto mandare anche un messaggio alla famiglia: "Sentite condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Ciao grande uomo, grande papà, grande marito. Sei andato via troppo presto ci mancherai". Non poteva mancare poi il messaggio del connazionale Nemanja Matic che in serbo ha scritto: "Riposa in pace leggenda". Chi lo ha potuto ammirare da vicino in panchina è stato Leandro Castan, che dopo l'esperienza alla Roma, è passato al Torino, guidato proprio da Mihajlovic nel 2016/17: "Non so cosa dire, sei stato un uomo vero, non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Mi hai fatto sognare di nuovo come calciatore, un abbraccio a tutta la famiglia, mi spiace tanto". Oltre a lui anche un'ex compagno di squadre negli stessi anni ovvero Radja Nainggolan che lo ha voluto omaggiare sui social con un semplice "Ciao Sinisa".