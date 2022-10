La Roma gode e si rilassa: da domani testa al Betis. E Smalling è sempre più ‘big’

Il giorno dopo è forse ancora più bello. La Roma gode e si gode la vittoria sul campo dell'Inter che in qualche modo sblocca i giallorossi nel tabù big match. Voti alti per tutti dopo la notte di San Siro, ma soprattutto per Paulo Dybala e Chris Smalling. La zuccata dell'inglese ha regalato tre punti pesantissimi, confermando una buona abitudine: l'ex Manchester è infatti il terzo difensore più prolifico di testa negli ultimi tre anni in Serie A. Oggi la Roma ha potuto sfruttare un giorno di riposo per rilassarsi in vista della ripresa di domani. E Smalling lo ha trascorso in un rifugio per animali, come spesso ha fatto nei suoi anni qui a Roma. Se i tifosi giallorossi si sono senza dubbio divertiti ieri, qualcuno invece ha storto la bocca per quanto espresso sul campo da entrambe le squadre. Arrigo Sacchi non ha decisamente gradito lo spettacolo: "A un certo punto mi sono chiesto: 'ma la faranno un’azione?' Non si vedeva nulla, un blocco difensivo da una parte e un blocco difensivo dall’altra. Di pressing neanche l’ombra. Sia l’Inter sia la Roma difendevano con otto giocatori. Così è difficile che sia spettacolo. Credo che nessuna delle due avrebbe meritato la vittoria".