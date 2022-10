Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling il migliore, Dybala stella

Il difensore inglese promosso a pieni voti, bene anche la Joya. Tutti d'accordo nel dare l'insufficienza a Rui Patricio per l'errore sul gol dei nerazzurri

La Roma fa il colpo grosso a San Siro battendo l'Inter per 2-1. Grazie alle reti di Dybala e Smalling la squadra di José Mourinho (ieri squalificato) ha ottenuto tre punti pesanti in classifica per rimanere attaccato alla zona Champions League. Di seguito riportiamo le pagelle dei quotidiani.