“La Curva Sud intitolata a Maestrelli”. È polemica: “Una provocazione”

"Prima del fischio d'inizio di Lazio-Spezia, la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente a Tommaso Maestrelli". Ecco l'inizio del comunicato pubblicato dal club biancoceleste che ha inaspettatamente movimentato il pomeriggio calcistico della Capitale. Non tanto per i tifosi laziali, contenti per la sensibilità dell'iniziativa promossa da presidente Lotito, in memoria di una figura chiave della storia del club, quanto per la tifoseria giallorossa: immedesimatevi per un secondo nel tifoso romanista che, sorpreso e spaesato, per diversi secondi ha fissato il proprio smartphone, cercando di comprendere al meglio le sfumature della notizia. "Ma in che senso la Sud? Cioè il cuore del tifoso giallorosso intitolato al tecnico del primo Scudetto della Lazio?! Ma scherziamo?". Il tam tam sui social è stato pressoché immediato, le reazioni a caldo non sono ovviamente mancate, generando un calderone di sfottò e rivendicazioni senza fine.