Betis ko, Pellegrini furioso: “Il Var comanda più dell’arbitro. Orgoglioso dei miei”

L'allenatore cileno non ha digerito il rosso a Luiz Felipe: "Non lo capisco. Come può qualcuno in tv aver giudicato meglio dell'arbitro che era a un metro?"

È un Manuel Pellegrini decisamente arrabbiato quello che commenta la sconfitta del suo Real Betis , prossimo avversario della Roma, in casa del Celta Vigo . A condizionare la partita è stato soprattutto il rosso a Luiz Felipe dopo appena 20 minuti. L'arbitro Soto Grado aveva estratto il giallo, poi il Var è intervenuto e la decisione è cambiata. Il tecnico cileno ha commentato così: "Ci avevano detto che il Var non sarebbe intervenuto in quelle azioni e avrebbe comandato l'arbitro. Abbiamo giocato più di 70 minuti con un giocatore in meno, dopo un'espulsione che non capisco. L'arbitro ha capito che era giallo, il VAR stavolta ha comandato più dell'arbitro. Il risultato mi è sembrato molto ingiusto. A parte un contropiede nel primo tempo, il Celta non ha avuto più occasioni fino all'84'. Abbiamo occasioni molto chiare per arrivare, almeno, al pareggio. Dopo questi 90 minuti posso sentirmi orgoglioso di guidare questa squadra", le parole riportate da 'Estadio Deportivo'.

Poi Pellegrini si rivolge direttamente a Medina Cantalejo, dirigente arbitrale della federazione spagnola e osservatore Uefa: "Qualche giorno fa abbiamo sentito il capo degli arbitri dire che il VAR sarebbe intervenuto quando necessario. L'arbitro era a un metro dal gioco. Non so come faccia una persona che guarda in televisione al rallentatore a valutarlo meglio dell'arbitro, che era a un metro di distanza. Oggi ci hanno lasciato con uno in meno, anche se abbiamo avuto la possibilità di pareggiare".Pellegrini è comunque orgoglioso della sua squadra e quindi ottimista per la partita con la Roma. Così come Joaquin, intervenuto a 'Dazn': "Sono contento perché penso che abbiamo fatto un inizio importante. La squadra ha affrontato bene la partita, ma siamo rimasti molto presto con un uomo in meno. Dobbiamo fare i complimenti alla squadra perché ha resistito per 90 minutiin inferiorità. Dal mio punto di vista penso che ci meritavamo almeno il pareggio. Tutto ciò che facciamo e tutto ciò per cui lavoriamo è per la filosofia di essere una squadra aggressiva, che va in qualsiasi campo per vincere. La strada è buona, abbiamo avuto un buon inizio di stagione e bene, pensiamo alla prossima".