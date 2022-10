Liga, Betis ko 1-0 col Celta Vigo: in 10 per 70 minuti per il rosso a Luiz Felipe

Risultato opposto a quello della Roma per il Real Betis, prossima avversaria dei giallorossi, giovedì in Europa League. La squadra di Manuel Pellegrini ha perso 1-0 in casa del Celta Vigo, che aveva collezionato 7 punti in 6 partite. Gli andalusi invece erano attaccanti alla vetta, che ora si allontana ed è distante quattro punti in attesa del Real Madrid. Il Betis ha però giocato 70 minuti più recupero in dieci uomini per colpa dell'espulsione dell'ex Lazio Luiz Felipe al 20' del primo tempo con l'intervento del Var che ha trasformato il giallo in rosso. Un cartellino arrivato quando il Real era già sotto per effetto del gol di Gabri Veiga al 9', alla fine decisivo. Nei primi venti minuti di gara il Betis subisce ed entra male in campo, poi reagisce e gioca un'ottima partita provando a recuperare il risultato che però non si schioda dallo 0-1. Buone sensazioni comunque, per gioco e atteggiamento, in vista della sfida di giovedì sera all'Olimpico.