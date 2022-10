Smalling, relax in famiglia al rifugio Hope dopo la vittoria con l’Inter

Dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter, José Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra prima di tornare a Trigoria. Chris Smalling, match winner contro i nerazzurri, ha scelto un modo particolare per trascorrere il suo giorno libero, recandosi insieme alla famiglia al "Rifugio Hope" di Castel Sant'Elia per immergersi nella natura. Nel rifugio viterbese, sono presenti oltre 250 animali sottratti allo sfruttamento o alla morte. L'obiettivo è quello di ridare loro una vita in natura, vivendo come parte di una grande famiglia immersi in un grande spazio verde. L'esperienza è stata documentata sui social della moglie Sam. Non è la prima volta che Smalling e famiglia passano intere giornate in paesaggi rurali e naturali. Quest'estate, la visita estiva in un villaggio in Costa Rica, mentre nel 2021, sempre nel periodo estivo, avevano raggiunto la Giamaica, raccontando addirittura l'avvistamento di un Ufo.